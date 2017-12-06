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«Национальное движение» в знак протеста против процессов в Украине проводит «Манифестацию достоинства»
06.12.2017 15:40
Члены «Единого национального движения» и их сторонники проводят шествие по проспекту Руставели в Тбилиси.
Участники акции завершат шествие у администрации правительства.
Как сообщают в «Национальном движении», сегодняшнее шествие –это манифестация достоинства, которая связана с событиями вокруг Михеила Саакашвили в Украине.
По словам представителей партии, в Грузии и Украине должно завершиться олигархическое правление.
Из-за акции на проспекте Руставели частично парализовано автомобильное движение. Передвижение машин регулирует патрульная полиция, в целях безопасности также мобилизованы патрульные экипажи.
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