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«Национальное движение» в знак протеста против процессов в Украине проводит «Манифестацию достоинства»


06.12.2017   15:40
Члены «Единого национального движения» и их сторонники проводят шествие по проспекту Руставели в Тбилиси.

Участники акции завершат шествие у администрации правительства.

Как сообщают в «Национальном движении», сегодняшнее шествие –это манифестация достоинства, которая связана с событиями вокруг Михеила Саакашвили в Украине.

По словам представителей партии, в Грузии и Украине должно завершиться олигархическое правление.

Из-за акции на проспекте Руставели частично парализовано автомобильное движение. Передвижение машин регулирует патрульная полиция, в целях безопасности также мобилизованы патрульные экипажи.






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