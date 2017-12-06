«Национальное движение» в знак протеста против процессов в Украине проводит «Манифестацию достоинства»

06.12.2017 15:40 Члены «Единого национального движения» и их сторонники проводят шествие по проспекту Руставели в Тбилиси.



Участники акции завершат шествие у администрации правительства.



Как сообщают в «Национальном движении», сегодняшнее шествие –это манифестация достоинства, которая связана с событиями вокруг Михеила Саакашвили в Украине.



По словам представителей партии, в Грузии и Украине должно завершиться олигархическое правление.



Из-за акции на проспекте Руставели частично парализовано автомобильное движение. Передвижение машин регулирует патрульная полиция, в целях безопасности также мобилизованы патрульные экипажи.















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