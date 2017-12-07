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Грузинский депутат призвал премьера признать Иерусалим столицей Израиля


07.12.2017   14:54
Член парламентского большинства Шота Шалелашвили обратился к премьер-министру Грузии с открытым письмом. Депутат советует премьеру, поддержать президента США, и официально признать Иерусалим столицей Израиля.

"Господин премьер-министр, главный стратегический партнер Грузии, президент США господин Дональд Трамп, и его администрация выразили громадную политическую поддержку государству Израиль, официально признали Иерусалим столицей Израиля, и приняли решение о переносе посольства Соединенных Штатов Америки в Иерусалим. Президент принял одно из важнейших решений в новейшей истории, и выразил безусловную поддержку в отношении нашего дружественного государства.

Обращаюсь к вам с инициативой, как можно в короткий срок обсудить правительству Грузии вопрос участия Грузии вместе с главным стратегическим партнером в данном процессе. Сегодня у Грузии есть исторический шанс, стать первым государством после США, которое поддержит это важное политическое событие, что подтвердит нашу твердую преданность, как в отношении решения стратегического партнера, так и дружественного государства.

Это будет решение, которое немедленно принесет дивиденды нашей стране. Я верю в вас, как в умного политического лидера с твердым характером, который даст адекватную оценку значению вопроса, правильно оценит его масштабность, и Грузия, под вашим непосредственным руководством, станет сторонником и участником важнейшего мирового политического процесса, наряду с США. Я глубоко уверен, что парламент поддержит решение правительства Грузии"- пишет депутат в открытом письме.

Тем временем по заявлению вице-спикера парламента Гии Вольски, в связи с признанием Иерусалима столицей Израиля власть будет действовать исходя из интересов грузинского народа. По его словам, любые шаги власти Грузии в международном направлении преследуют целью обеспечение безопасности и стабильности страны.

"Сколько шагов бы ни были сделаны со стороны Грузии, все хорошо понимают, что они были обусловлены интересом сохранения безопасности и стабильности. Власть Грузии будет действовать исходя из интересов нашего народа. У Соединенных Штатов Америки есть достаточно мощные ресурсы для того, чтобы сделать такой шаг, а мы, до того, как сделать такой шаг, должны обдумать, тем более в отношении такой горячей точки"- заявил Гия Вольски.








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