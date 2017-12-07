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Глава МВД Грузии возможно имеет российское гражданство


07.12.2017   14:59
Президент России Владимир Путин 5 августа 2000 года присудил российское гражданство действующему министру внутренних дел Грузии Георгию Гахария. Соответствующий документ на своей странице опубликовало независимое грузинское издание “Либерали”.

Издание ссылается на приказ с подписью российского президента под номером 1428. “Либерали” отмечает, что приведенные в документе данные совпадают с персональными данными нынешнего руководителя силовым ведомством Грузии, которые он указал в имущественной декларации.

С вопросом является ли глава МВД Гахария гражданином России “Либерали” 4 декабря обратилось в пресс-службу ведомства. Однако, по данным издания, МВД пока не спешит с ответом.

Ранее Георгий Гахария в эфире грузинского телеканала “ТВ Пирвели” опроверг информацию о своем российском гражданстве.

Стоит отметить, что грузинским законодательством разрешается иметь двойное гражданство в порядке исключения специальным указом президента страны.






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