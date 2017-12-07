В Армении требуют запретить вещание всех российских телеканалов

07.12.2017 19:39 Мы требуем от властей запретить вещание российских телеканалов в Армении. Об этом говорится в заявлении, распространенном Фронтом во имя армянского государства, который создан по призыву находящегося в заключении Жирайра Сефиляна.



В нем, в частности, отмечено, что после подписания Ереваном Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения – ЕС в российских СМИ, и особенно на ТВ, развернулась «самая настоящая волна истерии с различными обвинениями и преднамеренными оскорблениями и унизительными сравнениями, параллелями».



«В связи с дискриминацией по национальному признаку, посягательством против Конституции Армении, клеветой и систематической пропагандой иных отвергаемых законом деяний, мы требуем приостановить действие лицензий на вещание телеканалов «РТР – Планета», «Первый канал – СНГ», «Мир».



По той же причине необходимо обязать компании, предоставляющие услуги кабельного телевидения, прекратить вещание вышеупомянутых каналов, а также «НТВ», «Звезда», «Рен ТВ» и всех российских телеканалов с общественно-политическим содержанием.



Полностью неприемлемым и необоснованным считаем и участие Армении на государственном уровне в деятельности телекомпании «Мир», ведущей просто враждебную политику в отношении Еревана.



Призываем общественность присоединиться к этому требованию и бойкотировать упомянутые каналы, а также обращаемся к армянским компаниям с тем, чтобы они не обеспечивали их рекламными доходами», - отмечено в заявлении.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

