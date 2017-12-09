Бывшая партия Саакашвили в Грузии начала сбор подписей за его освобождение

09.12.2017 22:32 Грузинская бывшая правящая, а ныне оппозиционная партия "Единое национальное движение" (ЕНД) начинала сбор подписей под требованием к властям Украины и Грузии о прекращении политического преследования экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили.



Лидеры ЕНД сообщили о начале сбора подписей на брифинге в субботу вечером после заседания политического совета партии.



В обращении, которое зачитали лидеры партии, говорится, что они призывают грузинские власти прекратить политическое преследование Саакашвили. "В противном случае власти получат гражданский протест в масштабах всей страны", - отмечается в обращении.



Также в ЕНД считают, что задержание Саакашвили в Киеве является "политическим преследованием и не соответствует демократии". "Осуществленные в отношении Михеила Саакашвили действия от лишения его гражданства до задержания направлены на его нейтрализацию как политического оппонента, что не имеет никакого отношения к правосудию", - считают в партии.



В ЕНД подчеркивают, что требуют от властей Украины немедленного освобождения Саакашвили. Также в ЕНД считают, что свою позицию по поводу задержания Саакашвили должны зафиксировать все "лидеры свободного мира".



Власти Украины задержали Саакашвили поздно вечером в пятницу, 8 декабря. Инкриминируемая ему часть 2 статьи 256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы. В настоящее время Саакашвили находится в изоляторе временного содержания Службы безопасности Украины в Киеве.



"Интерфакс"











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