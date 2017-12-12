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Гендиректор «Рустави 2» рассказал о сговоре властей Грузии и Украины
12.12.2017 12:10
Грузинская сторона требовала у Украины обмен Саакашвили за давление на Гию Караманишвили для уступки "«Рустави 2»"- заявляет гендиректор телекомпании Ника Гварамия.
"Я надеюсь, что эта сделка не состоится, однако это не конспирация и мои предположения, это моя информация, являющаяся достоверной, от высокого властного источника, высокого должностного лица"- заявил директор "Рустави 2" Ника Гварамия в связи с возможной сделкой грузинской власти с украинской стороной.
"Власть Грузии договорилась с властью Украины, и между ними уже давно идет толкотня, заберут грузины Саакашвили или нет. У них правильный инстинкт спасения, до сих пор инстинкт самосохранения подсказывал власти "Грузинской мечты", что им не следовало это делать"- заявил Ника Гварамия.
По словам директора "Рустави 2", грузинское общество не допустит, чтобы Саакашвили посадили в тюрьму.
"Михеил Саакашвили действительно является той красной чертой, которую не собираемся провести лично я, как один человек, и сотни тысячи таких как я"- заявил Гварамия.
В эфире передачи "Арчевани" телеканала "Рустави 2" Ника Гварамия заявил, что уже давно идет сделка между властями двух стран в связи с Михеилом Саакашвили. По его словам, планировалась не экстрадиция Михеила Саакашвили, а депортация.
По его же словам, владелец "Рустави 2" Гия Караманишвили находится под юрисдикцией Украины, из-за чего власть Грузии просила украинскую сторону осуществить давление на него.
"Они прямо потребовали у украинской власти, что обменят Саакашвили на давление на Караманишвили, чтобы тот уступил "Рустави 2"- заявил Ника Гварамия, и пояснил, что власть Украины была готова к этому давлению.
"Что мы получали взамен? Получали лидера грузинской оппозиции, однозначно главного лидера грузинской оппозиции в грузинской тюрьме, и получали закрытого однозначно главного лидера грузинской оппозиционной мысли, и все это вместе"- заявил Ника Гварамия.
Ника Гварамия обратился к судьям Грузии, и призвал их принять справедливое решение.
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