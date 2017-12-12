Осенняя сессия парламента Грузии закроется на этой неделе

12.12.2017 13:45 Парламент Грузии закроет осеннюю сессию на этой неделе, после чего законодательный орган продолжит деятельность в формате внеочередных заседаний.



На этой неделе депутаты обсудят проект бюджета на 2018 году и новые конституционные поправки, которые комитет по юридическим вопросам рассмотрел накануне.



Согласно изменениям, упраздняется т.н. бонус система и в 2020 году партиям разрешат объединиться в блоки в одноразовом порядке.



Парламент примет конституционные поправки на осенней сессии в первом чтении, в утверждение в третьем чтении планируется на весенней сессии.



С учетом регламента, осенняя сессия парламента открывается в первый вторник сентября и закрывается в третью пятницу декабря.















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