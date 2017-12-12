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Осенняя сессия парламента Грузии закроется на этой неделе
12.12.2017 13:45
Парламент Грузии закроет осеннюю сессию на этой неделе, после чего законодательный орган продолжит деятельность в формате внеочередных заседаний.
На этой неделе депутаты обсудят проект бюджета на 2018 году и новые конституционные поправки, которые комитет по юридическим вопросам рассмотрел накануне.
Согласно изменениям, упраздняется т.н. бонус система и в 2020 году партиям разрешат объединиться в блоки в одноразовом порядке.
Парламент примет конституционные поправки на осенней сессии в первом чтении, в утверждение в третьем чтении планируется на весенней сессии.
С учетом регламента, осенняя сессия парламента открывается в первый вторник сентября и закрывается в третью пятницу декабря.
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