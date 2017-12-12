Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Осенняя сессия парламента Грузии закроется на этой неделе


12.12.2017   13:45
Парламент Грузии закроет осеннюю сессию на этой неделе, после чего законодательный орган продолжит деятельность в формате внеочередных заседаний.

На этой неделе депутаты обсудят проект бюджета на 2018 году и новые конституционные поправки, которые комитет по юридическим вопросам рассмотрел накануне.

Согласно изменениям, упраздняется т.н. бонус система и в 2020 году партиям разрешат объединиться в блоки в одноразовом порядке.

Парламент примет конституционные поправки на осенней сессии в первом чтении, в утверждение в третьем чтении планируется на весенней сессии.

С учетом регламента, осенняя сессия парламента открывается в первый вторник сентября и закрывается в третью пятницу декабря.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В энергетике Грузии будут осуществлены новые проекты стоимостью 2 миллиарда долларов
Экспорт из Грузии вырос на 29.4%
Грузия занимает 71-е место в мире по развитию энергетики
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Уроженец Абхазии забил до смерти пенсионера на севере Москвы
В Абхазии совершено нападение на отделение милиции в Пицунде
В Абхазии ограбили администрацию Ткварчельского района
В Абхазии ограбили здание Инспекции по маломерным судам
Скончался бывший худрук Сухумского драмтеатра Дима Джаиани
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Квирикашвили прокомментировал возможную экстрадицию Саакашвили в Грузию
Посол США: Мы очень рады, что Грузия фокусирована на будущем
Талаквадзе: Дело Саакашвили является внутриполитическим вопросом Украины
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна