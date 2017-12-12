Талаквадзе: Дело Саакашвили является внутриполитическим вопросом Украины

12.12.2017 14:06 Лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе считает, что дело бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили является внутриполитическим вопросом Украины.



«Это внутриполитический вопрос Украины, и, конечно, оценки должны делать украинские политики.



Правовые вопросы, которые существуют в связи с этим делом, являются темой сотрудничества между прокуратурами Грузии и Украины. В знаете, что по этому была официальная коммуникация. Существуют уголовные дела и прокуратура Грузии направила соответствующий запрос в соответствующие органы Украины», — заявил Арчил Талаквадзе.















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