Двойное гражданство для граждан Грузии задействуют до осени 2018 года

13.12.2017 15:21 Новые регуляции конституции Грузии, позволяющие гражданам Грузии параллельно иметь гражданство другой страны, войдут в силу сразу же после их опубликования на сайте Законодательного вестника, а не в ноябре 2018 года, заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе сегодня на пленарном заседании.



В прежней редакции конституции было записано, что гражданин Грузии не может быть одновременно гражданином другого государства. Гражданство Грузии в виде второго гражданства предоставлялось только по решению президента Грузии. В новой версии конституции данный пункт полностью изымается.



Парламент планирует принять поправки в конституцию в третьем слушании на весенней сессии.



«К переходным определениям конституции добавится соответствующая запись и как только изменения будут опубликованы, норма о гражданстве будет задействована», — цитирует Кобахидзе Общественное телевидение Грузии.



Вопрос разрешения в Грузии двойного гражданства является частью масштабных конституционных изменений, работа над которыми идет с января 2017 года. Большую часть поправок парламент Грузии окончательно утвердил 13 октября 2017 года.



Новая редакция конституции Грузии также подразумевает введение системы бонусов для партии, победившей на парламентских выборах, и запрет объединяться политическим партиям в блоки. Этими поправками была недовольна и оппозиция, и президент.



Позже правящей партии пришлось еще раз инициировать в парламенте конституционные изменения, согласно которым, бонусная система отменяется, а партиям одноразово, к парламентским выборам 2020 года разрешат объединяться в блоки.















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