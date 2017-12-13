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Саакашвили требует отвода адвокатов по делу Гиргвлиани


13.12.2017   15:55
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили требует отвода адвокатов на процессе по одному из эпизодов по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани.

Адвокат бывшего президента Давид Какоишвили на сегодняшнем заседании в Тбилисском городском суде заявил, что Саакашвили выражает недоверие суду.

«По делу – Вано Мерабишвили против Грузии говорится, что от Мерабишвили потребовали дать показания против Саакашвили. Это указывает на то, что осуществляется политическое преследование в отношении Саакашвили. Процесс проходит в ускоренном режиме. Также, заседания проходя в Украине – заявление Луценко о том, что если Саакашвили не покинет Украину до нового года, его экстрадируют. Это подтверждает, что осуществляется его политическое преследование. Он выражает недоверие суду и не согласен, чтобы его защищали адвокаты. Он согласен, чтобы адвокатов назначило государство», — заявил адвокат.

Суд рассматривает ходатайство Михеила Саакашвили об отводе адвокатов в эти минуты.

По одному из эпизодов дела Сандро Гиргвлиани бывшего президента Михеила Саакашвили обвиняют в злоупотреблении полномочиями.






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