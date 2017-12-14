Глава СГБ Грузии обсуждает в Минске с украинскими коллегами вопросы экстрадиции Саакашвили - СМИ

14.12.2017 21:47 Глава СГБ Грузии Вахтанг Гомелаури находится в Беларуси и там проводить переговоры с властями Украины об экстрадиции Саакашвили, сообщает телекомпания "Рустави 2".



По данным телекомпании, в СГБ подтвердили визит Гомелаури в Минск лишь после того, как журналисты попытались перепроверить информацию. В то же время в СГБ заявляют, что Гомелаури находится в Беларуси "с официальным визитом". СГБ также распространило в связи с этим официальную информацию.



"Глава Службы государственной безопасности Вахтанг Гомелаури с официальным визитом отправился в Республику Беларусь. Вахтанг Гомелаури присутствует на мероприятии в связи со 100-летним юбилеем Государственной безопасности Республики Беларусь. В рамках визита будет подписано соглашение "Об обмене и двусторонней защите секретной информации между Грузией и Республикой Беларусь".



Подобного рода соглашение Грузией оформлено с примерно двадцатью странами НАТО и ЕС, а также с США", - говорится в сообщении СГБ.















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