Летом в Тбилиси состоится глобальный саммит «Партнерства открытого правления»

14.12.2017 23:32 Пятый по счету глобальный саммит «Партнерства открытого правления» (OGP) пройдет в Грузии летом 2018 года. Об этом стало известно в ходе однодневного регионального форума стран Азии и Океании, проходящего Джакарте.



В форуме участвует делегация из Грузии под руководством министра юстиции Теи Цулукиани.



В сентябре 2017 года премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили официально перенял от президента Франции Эммануэля Макрона председательство «Партнерства открытого правления».



Open Government Partnership было создано в 2011 году и объединяет 75 стран мира. Это совместная инициатива президентов США и Бразилии, которая предполагает большую прозрачность между правительствами и ветвями власти. Страны-участницы OGP берут на себя обязательство быть более открытыми для граждан, включать их в процесс принятия решений, сделать доступными и комфортными государственные сервисы.



Грузия стала сопредседателем OGP в мае 2016 года. На пост сопредседателя помимо Грузии претендовали Хорватия и Румыния.



Что же касается регионального форума стран Азии и Океании, то глава Минюста Грузии уже выступила на форуме и призвала страны принять активное участие в глобальном саммите, который пройдет в Грузии.



В рамках регионального форума запланировано подписание меморандума между Грузией и Индонезией об обмене опытом, создании открытой и прозрачной системы правления, упрощения государственных сервисов, развития электронного правления и прочее.



Цулукиани также планирует провести двусторонние переговоры с представителями правительств Киргизии, Южной Кореи, Филиппин и Индонезии.



"Новости-Грузия"











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