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В стратегии национальной безопасности США речь идет и о Грузии


19.12.2017   12:42
В стратегии национальной безопасности США, которая была опубликована накануне Белым домом, упоминается и Грузия.

В частности, в стратегии национальной безопасности США говорится, что вторжением в Грузию и Украину Россия нарушила суверенитет стран региона.

«Вторжением в Грузию и Украину Россия показала, что готова к нарушению суверенитета стран региона. Россия продолжает запугивать своих соседей угрозами, такими как усиление ядерного потенциала и размещение наступательного вооружения», - говорится в стратегии национальной безопасности.

Отметим, что в стратегии национальной безопасности США Россия и Китай упоминаются как главные соперниками.






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