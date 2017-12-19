В стратегии национальной безопасности США речь идет и о Грузии

19.12.2017 12:42 В стратегии национальной безопасности США, которая была опубликована накануне Белым домом, упоминается и Грузия.



В частности, в стратегии национальной безопасности США говорится, что вторжением в Грузию и Украину Россия нарушила суверенитет стран региона.



«Вторжением в Грузию и Украину Россия показала, что готова к нарушению суверенитета стран региона. Россия продолжает запугивать своих соседей угрозами, такими как усиление ядерного потенциала и размещение наступательного вооружения», - говорится в стратегии национальной безопасности.



Отметим, что в стратегии национальной безопасности США Россия и Китай упоминаются как главные соперниками.















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