Премьер о деле Мухтарлы - «это был серьезный провал»

20.12.2017 21:07 Мы признаем, что это был серьезный провал, такое не должно было случиться, - так ответил кандидат на пост премьер-министра Георгий Квирикашвили на вопрос члена «Европейской Грузии» Элене Хоштария о деле азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы, прочитавшей отрывок из показаний Мухтарлы.



«Этот вопрос пока на стадии расследования. Это очень тяжелый вопрос, я согласен с вами и признаю, что это был очень серьезный провал. Такое не должно было случиться. Но истина еще не установлена, хотя сам факт является большим провалом. Думаю, наша реакция – я имею в виду увольнение главы службы контрразведки и главы пограничной полиции – была абсолютно адекватной. Но я повторяю, что их вина пока не доказана, просто они взяли на себя политическую ответственность за этот случай. Следствие впереди, мы обратились с ходатайством к азербайджанским правоохранителям с просьбой об обмене информацией. Пока неизвестно, что установит следствие, никто не может это предсказать, поэтому я не воспринимаю показания Афгана Мухтарлы как данность. Я не имею права комментировать это. Могу лишь сказать, что это проблемный вопрос», - заявил Квирикашвили.















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