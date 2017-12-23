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Чугошвили: Четырехмиллионной стране не нужны 20 министерств


23.12.2017   14:54
Первый заместитель председателя парламента Тамар Чугошвили в передаче Первого канала «Интервью недели» заявила, что четырехмиллионной стране не нужны 20 министерств.

«Как правило, небольшое правительство, направление, к которому мы идем, является правильным. Недавно министерство диаспоры было упразднено, и сокращения все еще продолжаются. Процесс оптимизации затрат, в общем, является шагом в верном направлении. Это правильное направление, и динамика должна продолжаться, в том числе и среди юридических лиц публичного права и других единиц. Многие из них являются довольно эффективными и необходимыми, но, к сожалению, ЮЛПП и в некоторых случаях ННЮЛ приняли такую форму, когда их создание становилось массовым, а необходимость каждого из них немного выходила из-под контроля», — заявила Чугошвили.

По ее словам, было однозначно правильным упразднение тех министерств, которые до 2012 года создавались в непонятных целях.

«Конечно, было правильным, например, упразднение министерства занятости, которое было популистским ведомством», — заявила Тамар Чугошвили.






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