Госдеп США распространяет о встрече в рамках Хартии стратегического партнерства Грузия-США

24.12.2017 17:44 «США поддерживает территориальную целостность, суверенитет и независимость Грузии», — об этом говорится в пресс – релизе, распространенном государственным департаментом США, который оценивает встречу проведенную между МИД Грузии и рабочей группой культурного влияния и комиссией хартии стратегического партнерства США.



В заявлении сказано, что США поддерживает формат Женевских дискуссий, в рамках которого возможно достижение конкретного прогресса с точки зрения безопасности и гуманитарности на оккупированных территориях.



«США поддерживает усилия грузинского правительства углубить сотрудничество и сделать доступными разные сервисы для жителей Абхазии и Цхинвальского рагиона. Члены делегации поддержали меры восстановления доверия, целью которых является снижение напряженности, установление мира и примирение», — сказано в пресс – релизе.



Члены рабочей группы подчеркнули важность стратегической коммуникации для преодоления вызовов, таких как пропаганда и дезинформация.



На встрече были рассмотрены проекты осуществленные правительством Грузии, цель которых – улучшение коммуникации с представителями этнических меньшинств. Стороны подчеркнули важность реформ в системе образования, а также поддержали продолжение программ обучения и по обмену для студентов и профессорско – преподавательского состава. Также была подчеркнута важность межчеловеческих отношений.



США приветствует успехи достигнутые в результате реформирования системы здравоохранения Грузии. Участники встречи подчеркнули прогресс в программе по элиминации гепатита С.















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