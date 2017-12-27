Квирикашвили: Конечная цель Грузии - полноценное членство в ЕС

27.12.2017 12:27 «Конечная цель Грузии полноценное членство в Евросоюзе и именно поэтому мы начинаем действовать с новой повеской дня, которая называется дорожная карта Евросоюза являющаяся более широкой, чем соглашение об ассоциации», – об этом заявил премьер – министр Грузии Георгий Квирикашвили на заседании правительства.



Как отметил премьер, центральным приоритетом правительства является европейская и евроатлантическая интеграция.



«Мы много раз заявляли, что нашим центральным приоритетом является интеграция в европейские и евроатлантические структуры, исходя из того, что из этого вектора вытекает та главная линия реформ, которые проводятся в стране и конечно, этот вектор определяет большую часть осуществляемых реформ. В 2017 году главное достижение по этому направлению был безвизовый режим со странами ЕС, что было большим успехом всей нашей команды. Это, конечно не было только свободное сообщение, это был очень важный политический жест со стороны Евросоюза в отношении Грузии и выражение доверия нашей стране. У нас далеко идущие планы». – заявил Георгий Квирикашвили.



По словам премьера, конечной целью Грузии является полноправное членство в Евросоюзе.



«Мы уверены, что с успехом осуществим нашу программу. В то же время интеграция в НАТО, сотрудничество с США остаются важнейшими приоритетами и естественно, по двум направлениям эти отношения еще более углубятся», — заявил Георгий Квирикашвили.















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