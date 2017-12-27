Литва переименует Грузию в честь 100-летия литовской государственности

27.12.2017 21:34 Спикер литовского Сейма Викторас Пранцкетис заявил, что в 2018 году, по случаю 100-летия воссоздания литовской государственности, Литва могла бы узаконить аутентичное название Грузии, сообщает BaltNews.lt.

Специалисты литовского языка считают, что новое название Грузии могло бы звучать на литовском языке как Картвелия, Картвела, Сакартвелия, Сакартвела. Дискуссии о новом названии Грузии идут в Литве уже 10 лет.



Новый председатель Государственной комиссии по литовскому языку Аудрис Антанайтис поддержал инициативу председателя Сейма и заявил, что ожидает официального предложения из Сейма или министерства иностранных дел.



При этом от отметил, что в случае, если будет одобрено новое название, оно будет употребляться вместе со старым как второй вариант.



Напомним, что президент Грузии Георгий Маргвелашвили попросил литовских журналистов, прибывших в Тбилиси для знакомства со страной, называть его страну в своих текстах "Георгией" или "Сакартвело.



"Я считаю, что смена названия на европейское Георгия или грузинское Сакартвело лучше бы отражало наши отношения, поскольку мы общаемся друг с другом напрямую, а не через российский вектор", — сказал Маргвелашвили, уверяя, что название Грузия существует лишь в русской традиции.



Отметим, что слово "Сакартвело" происходит от названия одной из основных историко-географических областей Грузии, считающейся колыбелью её государственности, — Картли.



















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