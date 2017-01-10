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ФИФА присвоила Роналду звание лучшего футболиста года


10.01.2017   11:48
Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала свой традиционный ежегодный рейтинг, в котором лучшим игроком 2016 года признан нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Его соперниками в борьбе за титул были французский футболист Антуан Гризманн, играющий за мадридский клуб «Атлетико», и аргентинец Лионель Месси из «Барселоны».

Аналогичный Роналду титул среди футболисток получила американка Карли Ллойд, выступающая за «Хьюстон Дэш».

Лучшим тренером среди мужчин по итогам голосования стал итальянец Клаудио Раньери («Лестер Сити)», среди женщин — немка Сильвия Найд, которая работает со сборной Германии.

Почетный приз в номинации «За честную игру» присвоили колумбийской команде «Атлетико Насьональ», отдавшей Южноамериканский кубок бразильскому клубу «Шапекоэнсе», 19 игроков которого в ноябре 2016 года разбились в авиакатастрофе.






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