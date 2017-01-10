ФИФА меняет формат чемпионата мира по футболу

10.01.2017 15:21 Совет ФИФА проголосовал за увеличение количества участников чемпионата мира. Голосование было анонимным. Изменение формата вступит в силу с чемпионата мира 2026 года. Чемпионаты мира 2018 и 2022 года пройдут по текущим правилам — в этих первенствах примут участие по 32 команды.



Начиная с чемпионата мира 2026 года, участники турнира будут делиться на 16 групп по три команды, сообщает официальный сайт ФИФА. Предполагается, что в плей-офф будут выходить по две лучшие команды из группы, а сама стадия плей-офф будет начинаться с 1/16 финала.



Количество матчей на чемпионате мира увеличится до 80 (сейчас турнир включает в себя 64 матча), однако финалисты по-прежнему должны будут провести всего семь игр. Турнир будет продолжаться, как и раньше, 32 дня — на такой продолжительности настаивали представители сильнейших европейских клубов, которые проводят наибольшее количество матчей за сезон.



Накануне издание Globo сообщило, как предполагается распределять квоты по континентам. Согласно этим данным, Европа получит 16 мест, Африка - 9,5 (9 команд выйдут на турнир напрямую, еще одна команда примет участие в стыковых матчах), Азия - 8,5, Южная Америка - 6,5, Центральная Америка - 6,5, Океания - 1.



С 1998 года в чемпионате мире участвовали 32 команды, которые делились на восемь групп по четыре команды. В плей-офф выходили по две сильнейшие сборные, а стадия матчей на вылет начиналась с 1/8 финала.



Чемпионат мира сменил формат уже в седьмой раз. В 1930 году в первом чемпионате мира, который прошел в Уругвае, приняли участие 13 команд. Спустя четыре года, на турнире во Франции, количество участников увеличилось до 16 команд. В 1938 и 1950 годах формат чемпионата мира предусматривал участие 16 команд, но по социально-политическим причинам некоторые страны отказались от мест на турнире.



С чемпионата мира 1954 года устоялся формат, при котором в турнире участвовали 16 команд. Этот формат продержался до 1982 года, когда ФИФА увеличила число команд до 24. В 1998 году на чемпионате мира играли уже 32 команды, и этот формат сохранится до 2022 года.















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