Задержан брат первой леди Грузии

14.01.2017 17:55 Правоохранители Грузии задержали брата первой леди Грузии Маки Чичуа, Михаила Мгалоблишвили. Об этом сообщает МВД Грузии.



Согласно информации, он обвиняется по ч. 2 и 3 ст. 236-е УКГ - незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, что предусматривает лишение свободы сроком на 6 лет.



Как заявляют в МВД, Михаилу Мгалоблишвили суд избрал арест в виде меры пресечения еще 13 января.



Как сообщает телекомпания "Имеди", адвокат Мгалоблишвили не делает комментариев о произошедшем. Михаил Мгалоблишвили трижды судим. Он был приговорен к лишению свободы сроком на 17 лет. но президент Грузии в 2015 году помиловал его. В тюрьме он пробыл лишь 3 года. Он был задержан за попытку предумышленного убийства, совершенное группой лиц.



Впервые же он был задержан в 2008 году за потребление наркотиков и оказание сопротивления полиции. Он был приговорен к двум годам лишения свободы. Его коснулась амнистия и он покинул тюрьму через 9 месяцев но недолго продержался на свободе. В 2009 году он вновь был задержан за потребление наркотиков.

















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