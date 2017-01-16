|
61% опрошенных за вступление Грузии в НАТО
16.01.2017 12:45
По данным Национального демократического института (NDI), 61% опрошенных в Грузии считают приемлемым вступление Грузии в НАТО. Для 25% опрошенных это является неприемлемым.
Также по данным NDI, среди тех, кому близки позиции правящей партии «Грузинская мечта», число сторонников вступления Грузии в НАТО составляет 60%, а среди сторонников главной оппозиционной партии «Единое национальное движение» — 79%.
Согласно предыдущим опросам, количество тех, кто хочет вступления страны в НАТО, снизилось. В июле 2016 года число тех, для кого вступление Грузии в НАТО было приемлемым, составляло 64%, а в марте 2016 года — 68%.
Полевые работы для исследования NDI состоялись в период 4 ноября – 4 декабря 2016 года в масштабах всей Грузии за исключением оккупированных территорий в виде 3141 личных интервью на основании представительского отбора. Исследования NDI финансирует Шведское международное агентство развития и сотрудничества (SIDA) и проводит CRRC-Грузия. Погрешность при опросе +-1.8%.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна