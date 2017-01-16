61% опрошенных за вступление Грузии в НАТО

16.01.2017 12:45 По данным Национального демократического института (NDI), 61% опрошенных в Грузии считают приемлемым вступление Грузии в НАТО. Для 25% опрошенных это является неприемлемым.



Также по данным NDI, среди тех, кому близки позиции правящей партии «Грузинская мечта», число сторонников вступления Грузии в НАТО составляет 60%, а среди сторонников главной оппозиционной партии «Единое национальное движение» — 79%.



Согласно предыдущим опросам, количество тех, кто хочет вступления страны в НАТО, снизилось. В июле 2016 года число тех, для кого вступление Грузии в НАТО было приемлемым, составляло 64%, а в марте 2016 года — 68%.



Полевые работы для исследования NDI состоялись в период 4 ноября – 4 декабря 2016 года в масштабах всей Грузии за исключением оккупированных территорий в виде 3141 личных интервью на основании представительского отбора. Исследования NDI финансирует Шведское международное агентство развития и сотрудничества (SIDA) и проводит CRRC-Грузия. Погрешность при опросе +-1.8%.















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