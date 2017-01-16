72% опрошенных в Грузии выступают за вступление в Евросоюз

16.01.2017 12:46 «Национально-демократический институт» NDI провел очередной опрос общественного мнения в Грузии и сегодня опубликовала первую часть исследования.



На вопрос: Приемлемо или нет заявленная правительством Грузии цель, согласно которой, Грузия должна стать членом Евросоюза, 72% опрошенных ответили положительно.



Этот показатель не изменился по сравнению с опросом в июне 2016 года, а по сравнению с результатми опроса в марте 2016 года – уменьшился на пять пунктов.



Против вступления Грузии в Евросоюз высказались 18% опрошенных. При этом в июне 2016 года этот показатель составлял 16% , а в марте 2016 года — 14%.



По данным NDI, среди тех, кому близки позиции правящей партии «Грузинская мечта», число сторонников вступления в Евросоюз составляет 75%, а среди сторонников главной оппозиционной партии «Единое национальное движение» — 83%.



Полевые работы для исследования NDI состоялись в период 4 ноября – 4 декабря 2016 года в масштабах всей Грузии за исключением оккупированных территорий в виде 3141 личных интервью на основании представительского отбора. Исследования NDI финансирует Шведское международное агентство развития и сотрудничества (SIDA) и проводит CRRC-Грузия. Погрешность при опросе +-1.8%.















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