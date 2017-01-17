Торнтон: Власти Грузии должны информировать этнические меньшинства по евроатлантической интеграции

17.01.2017 12:11 Директор тбилисского офиса американской неправительственной организации «Национально-демократический институт» NDI считает, что правительство Грузии должно предпринять больше усилий для информирования этнических меньшинств в Грузии по поводу евроатлантических структур.



«У представителей этнических меньшинств меньше информации. Очень большая их часть во время опросов говорит, что не знают, склоняются ли они к вступлению в НАТО и Евросоюз, что свидетельствует о том, что правительство Грузии должно сделать больше шагов для их информированности», — заявила журналистам Лора Торнтон (Laura Thornton).



Согласно представленному сегодня последнему опросу общественного мгения NDI, на вопрос «Считаете ли вы приемлемым цель правительства Грузии, чтобы Грузия стала членом Евросоюза?» в регионах, которые населены этническими меньшинствами 47% отвечают на этот вопрос положительно, а 29% — отрицательно.



Что касается такого же вопроса о вступлении Грузии в НАТО, то в регионах, населенных этническими меньшинствами, 39% отвечают положительно, и 32% — отрицательно.



В общем по Грузии за вступление в Евросоюз выступают 72% опрошенных и 61% — за вступление Грузии в НАТО.



Полевые работы для исследования NDI состоялись в период 4 ноября – 4 декабря 2016 года в масштабах всей Грузии за исключением оккупированных территорий в виде 3141 личных интервью на основании представительного отбора. Исследования NDI финансирует Шведское международное агентство развития и сотрудничества (SIDA) и проводит CRRC-Грузия. Погрешность при опросе +-1.8%.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

