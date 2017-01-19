Владыка Серафим и Грузинская православная церковь — конфликт в социальных сетях

19.01.2017 20:29 Паства грузинской православной церкви имени святого царя Вахтанга Горгасала в городе Мюнхен, Германия. Фото с фейсбук-страницы протоирея Тамаза Ломидзе



ТБИЛИСИ, 19 января – Новости-Грузия. В епархии Германии и Австрии Грузинской православной церкви духовные лица и паства выразили протест против назначения их управляющим митрополита Серафима (Джоджуа).



Заявление об этом распространил на своей странице в фейбуке протоирей Тамаз Ломидзе, настоятель приходов в городах Мюнхен, Штутгарт, Франкфурт, Нюрнберг и Инсбрук.



Публичный протест священников и паствы — крайне редкая форма выражения несогласия для структуры церковной власти в Грузии. В связи с этим послание привлекло внимание грузинской прессы.



В заявлении говорится:



«Было объявлено, что в епархии Германии и Австрии управляющим назначен митрополит Серафим (Джоджуа), который несколько месяцев назад был вынужден срочно покинуть епархию Боржоми и Бакуриани из-за тяжелейших обвинений со стороны паствы.



Заявляем, что из-за существующих обвиений, назначение митрополита Серафима в нашу епархию абсолютно неприемлемо для духовенства и паствы. Это решение вызывает у верующих обеспокоенность, волнение и раскол. Оно не будет способствовать спокойствию и единству нашего прихода.



Выражаем протест и заявляем, что не будем подчиняться митрополиту Серафиму, остаемся в распоряжении Грузинской патриархии и обращаемся к Католикос-Патриарху за соответствующим реагированием», – сказано в заявлении.



Кроме протоирея Тамаза Ломидзе заявление подписывают еще двое священнослужителей: архимандрит Исе (Гелашвили) — настоятель прихода в Дюссельдорфе, Бонне, Карлсруэ, Билефельде и Оснабрюке и архимандрит Иоанн (Силагадзе) – настоятель прихода в городе Берлине, Ганновере, Гамбурге и Саарбрюккене.



Прежний руководитель Австро-германской епархии — владыка Лазарэ (Самадбегишвили), в первые дни 2017 года года с благословения Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго был назначен епископом Боржомо-Бакурианской епархии.



Именно эту епархию в апреле 2016 года покинул митрополит Серафим. Митрополит оставил свой пост по собственному желанию после того, как руководил епархией Боржоми и Бакуриани в течение 21 года.



Прошлогодний «конфликт и обвинения паствы» в адрес митрополита Серафима, о которых упоминается в заявлении трех настоятелей епархии из Германии и Австрии, никогда не предавались офицальной огласке. Это обстоятельство часто вызывает критику Патриархии и Синода даже со стороны священнослужителей.



В комментариях к заявлению многие пользователи фейсбука призывают предать дело гласности, чтобы установить, виновен ли митрополит в предъявленных обвинениях, или же они являются клеветой.



По информации тбилисской газеты «Хроника плюс», владыку Серафима в 2016 году обвинили в попытке насилия над несовершеннолетним лицом. При этом родственник пострадавшего, по данным газеты, является высокопоставленным чиновником в Боржоми. Он лично отправился в патриархию и рассказал о случившемся патриарху. Чтобы избежать скандала и огласки, митрополиту было предложено покинуть епархию по собственной воле. По существующей информации до последнего времени 56-летний владыка Серафим находился в монастыре на Афонской горе в Греции.



"Новости-Грузия"











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