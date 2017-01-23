Общественность Грузии по-прежнему ощущает прослушку - IDFI

23.01.2017 14:36 У общественности Грузии остается ощущение, что правоохранительные органы продолжают незаконно использовать технические средства для прослушивания. Таковы данные обнародованного сегодня исследовании НПО «Институт развития свободы информации» (IDFI).



Исследование является итоговым отчетом, который касается регулирования тайного прослушивания в Грузии с 2013 года.



«Институт развития свободы информации» – один из инициаторов кампании «Это тебя касается», целью которой является защита права на частную жизнь. НПО, объединившиеся вокруг этой кампании, призывают власти усовершенствовать законодательство.



«Общественное мнение в связи с прослушиванием кардинально не менялось после 2013 года. Вновь остается ощущение того, что правоохранительные органы незаконно используют технические средства для прослушивания», — отмечено в исследовании.



После смены власти по итогам парламентских выборов 2012 года были зафиксированы новые случаи обнародования незаконных скрытых записей, что усилило подозрения по поводу продолжения системной практики незаконной слежки, нежелания властей ограничить свою власть и что в этом направление не осуществляется эффективная и всеобъемлющая реформа, отмечено в документе.



«По итогам парламентских выборов 2016 года правящая партия получила конституционное большинство. Это означает, что у власти есть возможность для проведения фундаментальной реформы тайного прослушивания, что невозможно без создания эффективной системы контроля над силовыми ведомствами и определенного ограничения собственной власти», — отмечают авторы исследования.



В том случае, если в условиях конституционного большинства власти не смогут создать реальную систему превенции незаконного прослушивания, в обществе укрепится мнения, что у принимающих решение нет достаточной политической воли для осуществления изменений, подчеркнуто в документе.



Вопрос о необходимости защиты тайны личной жизни стал актуальным в Грузии после того, как до парламентских выборов 2012 года выявили тысячи незаконных записей тайного наблюдения.



Конституционный суд Грузии в апреле 2016 года признал неконституционным право Службы государственной безопасности страны вести тайную слежку за мобильной и интернет-коммуникацией граждан в реальном времени и копировать данные.



При принятии решения суд руководствовался тем, что у СГБ есть неограниченные технические возможности «прослушки» и слежки за интернет-общением граждан, а у инспектора по защите личных данных нет эффективных средств контроля.



Суд также посчитал неконституционной норму, которая позволяет СГБ хранить информацию, так как это увеличивает риск злоупотребления полномочиями и нарушения права на частную жизнь.



Конституционный суд определил парламенту срок до 31 марта 2017 года для изменения законов.



Сегодня закон позволяет СГБ вести слежку на основании решения суда или обращения прокуратуры. Этот процесс контролирует инспектор по защите персональных данных. Иск в Конституционный суд подали активисты кампании «Это тебя касается» и представители аппарата Народного защитника Грузии.















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