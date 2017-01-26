Делопроизводитель Хулойской школы избила пять педагогов и сломала школьный инвентарь

26.01.2017 12:15 В публичной школе села Тунадзееби Хулойского муниципалитета делопроизводитель избила пять педагогов и сломала школьный инвентарь.



Как сообщил пострадавший педагог Давид Харабадзе, он проводил урок в первом классе, когда Инеза Харабадзе напала на него, ударив дубинкой по голове.



Давид Харабадзе считает, что делопроизводитель, предположительно, напала на него из-за часов занятий.

«Я проводил урок в первом классе, когда делопроизводитель Инеза Харабадзе ворвалась с дубинкой и ударила меня по голове. Я не потерял сознание, но у меня потемнело в глазах. Мне стало плохо и я упал. Потом я встал и попытался остановить ее, на шум прибежали завуч и директор из соседнего класса. Все это произошло на глазах у первоклассников, дети испугались, некоторые плакали. На этом все не закончилось. Когда ее вывели из класса, она поднялась на второй этаж и физически расправилась со всеми, кто попался ей на пути. В учительской она сломала компьютеры, принтер, сканер и другой инвентарь.



Из-за перелома ноги я два месяца был на бюллетени, а в мое отсутствие уроки проводила Инеза Харабадзе. После возвращения я получил обратно свои часы и думаю, что это ее разозлило. Она говорила, что сломает мне и вторую ногу, чтобы я вообще не мог ходить в школу. Мне трудно говорить о причинах, но я думаю, что это произошло из-за часов», - отметил Давид Харабадзе.



По его словам, в связи с этим для проведения экспертизы полиция вчера перевезла его и еще четырех его коллег в бюро экспертизы имени Левана Самхараули.

















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