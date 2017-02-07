Конституционный суд принял иск религиозных организаций к рассмотрению по существу

07.02.2017 12:11 Конституционный суд принял к рассмотрению по существу конституционный иск религиозных организаций "Евангелически-баптистской церкви Грузии", "Евангелически-лютеранской церкви Грузии", "Высшего духовного управления мусульман Грузии", и "Веры Церкви Евангелия Грузии" против парламента Грузии.



В конституционном суде сообщают, что истцы обжалуют правило, которое устанавливает возможность безвозмездной передачи государственного имущества Православной Церкви на основании решения правительства Грузии. По мнению истцов, обжалованная норма является дискриминационной, поскольку возможность безвозмездной передачи государственного имущества существует только для Православной Церкви.



"Предмет тяжбы: конституционность слов "Апостольской Автокефальной Православной Церкви Грузии" первого пункта статьи 63 закона Грузии "О государственном имуществе"- по отношению статьи 14 Конституции Грузии"- говорится в заявлении Конституционного суда.



Дело рассмотрит первая коллегия Конституционного суда Грузии.

















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