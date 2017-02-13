Операция патриарха Грузии в берлинской клинике прошла успешно

13.02.2017 13:58 В берлинской клинике завершилась операция Католикоса-Патриарха всея Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Илии II.



Как сообщили в берлинской клинике, операция прошла успешно. Дополнительная информация будет распространена позднее.



Согласно же информации, распространенной патриархией Грузии 9 февраля, были проведены клинико-лабораторные и инструментальные обследования Католикоса-Патриарха Грузии. На основании полученных данных подтвердилась необходимость лечения мочевого пузыря хирургическим методом.



Патриарх направился на лечение в Берлин 2 февраля.

















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