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Операция патриарха Грузии в берлинской клинике прошла успешно
13.02.2017 13:58
В берлинской клинике завершилась операция Католикоса-Патриарха всея Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Илии II.
Как сообщили в берлинской клинике, операция прошла успешно. Дополнительная информация будет распространена позднее.
Согласно же информации, распространенной патриархией Грузии 9 февраля, были проведены клинико-лабораторные и инструментальные обследования Католикоса-Патриарха Грузии. На основании полученных данных подтвердилась необходимость лечения мочевого пузыря хирургическим методом.
Патриарх направился на лечение в Берлин 2 февраля.
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