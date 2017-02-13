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Задержанный по подозрению в убийстве священнослужитель не признает вину
13.02.2017 16:38
По словам главного прокурора Ираклия Шотадзе, задержанный по подозрению в убийстве Георгий Мамаладзе не признает свою вину.
«Задержанный на данном этапе не признает свою вину. С учетом того, что по делу проводится интенсивное расследование, мы не считаем возможным говорить об обстоятельствах дела более подробно. Хотя могу сказать, что общественность будет проинформирована о деле детально.
Существует целый ряд доказательств, в том числе, видео и аудиозаписи, которые были получены на основе постановления суда. Продолжается допрос свидетелей», -сообщил Шотадзе на брифинге в Главпрокуратуре.
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