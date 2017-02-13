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Мать Сидония не верит в версию о намерении убить патриарха


13.02.2017   18:14
Мать Сидония не верит, что отец Георгий Мамаладзе пытался совершить то преступление, в котором его обвиняет прокуратура. По ее словам, отец Георгий Мамаладзе является доверенным лицом патриарха, и патриарх не верит в его виновность.

"Если мы говорим, что прокуратура еще не завершила расследование, мы не можем сказать, что она совершила превенцию преступления.

Отец Георгий является довольно здравомыслящим и уравновешенным, достаточно благожелательным человеком, и лично я не могу поверить, что отец Георгий мог это сделать. Если бы посмели убить кого-то, то убили бы кого-то другого, а не патриарха. Для этого не могло быть никакой необходимости и цели.

Лично меня интересует то, что в адрес патриархии и священнослужителей делаются такие утрированные акценты. Например, о владыке Серафиме, отце Александре Галдава, отце Федоре Гигнадзе. Если происходит дискредитация патриархии, то это происходит изнутри патриархии, но в последнее время акценты переносятся на лиц духовенства вместо государства.

Отец Георгий Мамаладзе является доверенным лицом патриарха, и патриарх не поверил в это"- заявила Мать Сидония.







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