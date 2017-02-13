В РПЦ считают «странной» историю о попытке отравления патриарха Илии II

13.02.2017 18:18 История о возможной попытке отравления католикоса-патриарха всея Грузии Илии II на данный момент выглядит достаточно странной, поэтому необходимо дождаться результатов расследования, заявил РИА Новости руководитель секретариата по межправославным отношениям Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.



Ранее в понедельник главная прокуратура Грузии сообщила, что 10 февраля в Тбилисском аэропорту был задержан руководитель службы по управлению имуществом патриархии и директор медицинского центра святых Иоакима и Анны отец Георгий Мамаладзе, его обвиняют в подготовке убийства. По данным ведомства, Мамаладзе пытался перевезти ядовитое вещество цианид в Германию, где на лечении находится патриарх Грузии Илия II и члены патриархии. Накануне телекомпания "Рустави 2" сообщила о возможной попытке отравления патриарха.



"Что касается данного конкретного случая, то нужно дождаться результатов расследования. Вся эта история выглядит довольно странной, учитывая, что святейший и блаженнейший католикос-патриарх всея Грузии Илия сейчас находится вне территории Грузии на лечении", — сказал Якимчук.



По его словам, "трудно вспомнить подобные случаи в истории", особенно в последние столетия. Он сообщил, что в Русской церкви пока нет ясности, достоверны ли сообщения о попытке отравления или же это является "частью какой-нибудь информационной борьбы".



Представитель Московского патриархата отметил, что патриарх Илия II является выпускником Московской духовной семинарии и академии, поэтому он всегда сохранял "доброе отношение к Русской церкви".



"Несмотря на самые критические моменты в отношениях между двумя странами церковные связи от этого нисколько не страдали. А становились даже крепче", — отметил Якимчук.



Илия II успешно перенес операцию на желчном пузыре, он находится в отделении интенсивной терапии. Операция в связи с воспалением желчного пузыря была проведена патриарху в Берлине методом лапароскопии.















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