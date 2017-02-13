Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Всеволод Чаплин: В попытке отравления патриарха Грузии есть политический подтекст


13.02.2017   18:28
Протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин в беседе с НСН заявил, что в основе заговора о готовящейся попытке отравления патриарха всея Грузии Илии II лежат политические мотивы. Он предположил, что за этим стоит стремление неизвестного вмешаться в дела церкви.

«Я боюсь, что это некие игры грузинских политиков. Некоторые из них могут иметь отношение к попытке устранить патриарха. Может быть, эта история используется для давления на церковь. Патриарх Илия очень уважаемый человек, он является одним из символов православного консерватизма в современном мире. Возможно, что кто-то пытается так вмешаться во внутренние дела церкви. Известно, что авторитет Илии в Грузии не сопоставим с авторитетом кого бы то ни было из политиков, так что, возможно здесь имеет место ревность. Так или иначе, это очень тревожная информация, боюсь, что здесь не обошлось без политического подтекста», — сказал Чаплин.

Напомним, что информация о готовящейся попытке отравить патриарха Грузии появилась у грузинского телеканала «Рустави 2». В данное время патриарх находится в Германии, куда прибыл на операцию. В прошлом году он перенес вирусную инфекцию, повлекшую за собой воспаление желчного пузыря.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Баку и Тбилиси обсудили вопрос инвестиций в реконструкцию грузинских автодорог
Служба статистики опубликовала предварительные данные по внешней торговле в январе
Почему национальная валюта укрепляется?
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Анкваб вернулся в Абхазию и готовится к выборам
В Тбилиси состоялась презентация библиотеки абхазской литературы
Народный защитник Грузии призывает пересмотреть закон об оккупированных территориях
Зампред ВС Абхазии оценивает заявления Карасина как очередное проявление цинизма
Евросоюз не планирует признавать абхазские документы
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Начал работу первый на Северном Кавказе объединенный Call-центр двух газовых компаний
Мамедъяров: Отношения между Баку и Тбилиси носят стратегический характер
Мамедъяров: В ближайшие 2-3 месяца планируется встреча на высоком уровне между странами-членами ГУАМ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна