Всеволод Чаплин: В попытке отравления патриарха Грузии есть политический подтекст

13.02.2017 18:28 Протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин в беседе с НСН заявил, что в основе заговора о готовящейся попытке отравления патриарха всея Грузии Илии II лежат политические мотивы. Он предположил, что за этим стоит стремление неизвестного вмешаться в дела церкви.



«Я боюсь, что это некие игры грузинских политиков. Некоторые из них могут иметь отношение к попытке устранить патриарха. Может быть, эта история используется для давления на церковь. Патриарх Илия очень уважаемый человек, он является одним из символов православного консерватизма в современном мире. Возможно, что кто-то пытается так вмешаться во внутренние дела церкви. Известно, что авторитет Илии в Грузии не сопоставим с авторитетом кого бы то ни было из политиков, так что, возможно здесь имеет место ревность. Так или иначе, это очень тревожная информация, боюсь, что здесь не обошлось без политического подтекста», — сказал Чаплин.



Напомним, что информация о готовящейся попытке отравить патриарха Грузии появилась у грузинского телеканала «Рустави 2». В данное время патриарх находится в Германии, куда прибыл на операцию. В прошлом году он перенес вирусную инфекцию, повлекшую за собой воспаление желчного пузыря.















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