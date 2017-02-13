Тбилгорсуд распространяет заявление в связи с задержанием отца Георгий Мамаладзе

13.02.2017 23:14 Городской суд Тбилиси распространил заявление в связи с задержанием сотрудника Патриархии Грузии Георгия Мамаладзе, подозреваемого в покушении на главу Грузинской Православной церкви.



«12 февраля 2017 года следственная коллегия досудебного заседания Городского суда Тбилиси удовлетворила ходатайство стороны обвинения в связи с избранием Георгию М., обвиняемому в подготовке убийства, меры пресечения в виде ареста»,- говорится в заявлении, распространенном пресс-службой суда.



Сообщается, что суд принял во внимание возможное совершение протоиереем Георгием Мамаладзе особо тяжкого преступления и "решил избрать в отношении задержанного самую строгую меру пресечения -арест".



Как сообщили сегодня ранее в прокуратуре Грузии Протоиерей Георгий Мамаладзе приобрел ядовитое вещество "цианид натрия" и планировал отправиться в Германию, где лечится Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй, чтобы убить священнослужителя высокого сана.



По словам Главного прокурора Грузии Ираклия Шотадзе, Мамаладзе арестовали в пятницу в Тбилисском международном аэропорту, в тот момент, когда он пытался вылететь в Германию. При обыске его багажа обнаружили "цианид натрия". Мотивом преступления могли стать корыстные побуждения.



Уголовное дело возбуждено по статьям «подготовка к умышленному убийству» и «противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств», что карается лишением свободы сроком от 7 до 15 лет.















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