Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Тбилгорсуд распространяет заявление в связи с задержанием отца Георгий Мамаладзе


13.02.2017   23:14
Городской суд Тбилиси распространил заявление в связи с задержанием сотрудника Патриархии Грузии Георгия Мамаладзе, подозреваемого в покушении на главу Грузинской Православной церкви.

«12 февраля 2017 года следственная коллегия досудебного заседания Городского суда Тбилиси удовлетворила ходатайство стороны обвинения в связи с избранием Георгию М., обвиняемому в подготовке убийства, меры пресечения в виде ареста»,- говорится в заявлении, распространенном пресс-службой суда.

Сообщается, что суд принял во внимание возможное совершение протоиереем Георгием Мамаладзе особо тяжкого преступления и "решил избрать в отношении задержанного самую строгую меру пресечения -арест".

Как сообщили сегодня ранее в прокуратуре Грузии Протоиерей Георгий Мамаладзе приобрел ядовитое вещество "цианид натрия" и планировал отправиться в Германию, где лечится Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй, чтобы убить священнослужителя высокого сана.

По словам Главного прокурора Грузии Ираклия Шотадзе, Мамаладзе арестовали в пятницу в Тбилисском международном аэропорту, в тот момент, когда он пытался вылететь в Германию. При обыске его багажа обнаружили "цианид натрия". Мотивом преступления могли стать корыстные побуждения.

Уголовное дело возбуждено по статьям «подготовка к умышленному убийству» и «противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств», что карается лишением свободы сроком от 7 до 15 лет.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Баку и Тбилиси обсудили вопрос инвестиций в реконструкцию грузинских автодорог
Служба статистики опубликовала предварительные данные по внешней торговле в январе
Почему национальная валюта укрепляется?
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Анкваб вернулся в Абхазию и готовится к выборам
В Тбилиси состоялась презентация библиотеки абхазской литературы
Народный защитник Грузии призывает пересмотреть закон об оккупированных территориях
Зампред ВС Абхазии оценивает заявления Карасина как очередное проявление цинизма
Евросоюз не планирует признавать абхазские документы
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В 2016 году госдолг Армении вырос примерно на 900 миллионов долларов
Главы Дагестана и Северной Осетии отметились низким рейтингом
В Чечне разрабатывается программа развития горных районов
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна