Стало известно содержание скандального письма протоиерея Мамаладзе на имя Патриарха

13.02.2017 23:32 Телекомпания «Рустави 2» обнародовала письмо, которое предположительно протоирей Георгий Мамаладзе отправил Патриарху.



По информации журналиста телеканала, аутентичность письма пока не подтверждена, хотя возможно протоирей, задержанный прокуратурой Грузии на днях, писал главе Грузинской церкви о серьезных проблемах, которые накопились в Патриархии в течение нескольких лет.



Согласно письму, отец Георгий сообщает Патриарху о том, что в результате финансовой проверки в медицинской клинике Патриархии обнаружена задолженность, составляющая около 5 миллионов лари, которая, по словам автора письма, накопилась в результате реализации мошеннических схем менеджмента и где, предположительно, есть признаки уголовного преступления.



В письме отмечается, что председатель финансово-экономического совета Патриархии хорепископ (викарий) Яков попросил отца Георгия Мамаладзе не разглашать эту информацию.



В письме также речь идет о коррупционных сделках между представителями власти и Патриархии Грузии.



«Прошу с Вашего благословения провести аудит имущества и финансов Патриархии, чтобы снять туманность по многим вопросам. На наш взгляд очень много фактов могут содержать в себе признаки преступления, след которых ведет до высокопоставленных гражданских и духовных чиновников Патриархии.



Также хочу попросить синодально принять решение об упразднении всех доверенностей Патриарха (пока не прояснятся туманные вопросы), касающиеся имущественного вопроса с соответствующими нотариусами.



Ваше Святейшество, надеюсь на вашу принципиальность, чтобы туманность этих вопросов более не наносила ущерба имиджу Церкви. Благословите!



Протоиерей Георгий Мамаладзе»,















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