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В обвинении говорится о попытке отравления секретаря патриарха, а не самого патриарха - Элисо Киладзе
14.02.2017 10:49
Редактор газеты "Хроника+" Элисо Киладзе требует от прокуратуры публикации постановления о предъявлении обвинения отцу Георгию Мамаладзе.
Она утверждает, что в обвинении вообще не фигурирует патриарх, а речь идет о попытке отравления его секретаря-референта Шорены Тетруашвили.
"Внимание!!! Я категорически требую обнародовать постановление вины Георгия Мамаладзе. Ираклий Шотадзе сказал на брифинге, что на дело не наложен гриф "секретно", так что мешает этому?
Мой источник говорит, что в обвинении Мамаладзе разговор идет об отравлении Шорены, и патриарх там вообще не фигурирует.
Опубликуйте официальный документ!! Вы начали плохую игру - сами же запутаетесь в ней!- пишет Киладзе в социальной сети .
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