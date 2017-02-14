Митрополит Чкондидский не исключает, что провокацию устроила секретарь-референт патриарха

14.02.2017 13:23 Митрополит Чкондидский Петре Цаава не исключает, что диакону Георгию Мамаладзе, обвиняемому в попытке отравить высокого иерарха, возможно, устроили провокацию секретарь-референт Шорена Тетруашвили, и силы, "которые привели в патриархию эту госпожу". По заявлению митрополита, диакон Георгий Мамаладзе обнаружил в департаменте управления имуществом не одну коррупционную схему и нарушение, что, по его словам, могло стать основанием для устройства провокации со стороны Шорены Тетруашвили.



В эфире телекомпании "Имеди" митрополит Петре в начале интервью призвал власть квалифицированно расследовать дело, поскольку "озвученная информация породила немало вопросов в обществе".



"Протоиерей Георгий Мамаладзе уже два года как руководит Службой управления имущества патриархии, и существующей клиникой, в адрес которой было много вопросов с точки зрения коррупционных сделок и разных фактов. А также именно отцом Георгием были выявлены в Службе управления имущества многие вопросы существующих, незавидных, коррупционных сделок, которые связаны с недавно упомянутыми мною проблемами в виде т.н. Серого кардинала (Шорены Тетруашвили) и теневого управления"- заявил митрополит.



Митрополит Петре, который недавно говорил о безграничной власти секретаря-референта патриарха и неформальном управлении, считает, что этот вопрос, возможно, был попыткой перекрыть первостепенную проблему - теневое правление.



"Эта госпожа также управляла экономической службой, и службой управления имуществом до того, как был назначен отец Георгий. Разумеется, назначение отца Георгия больше всего создало дискомфорт этой госпоже, и ее грязным делам, выявленным после включения в эту службу отца Георгия"- заявил владыко Петре.



Он призвал Министерство исполнения наказания и власть, усилить, и взять на личный контроль безопасность заключенного диакона "до тех пор, пока отец Георгий не нарушит молчание, и начнет доказывать свою правоту. Он обязательно должен нарушить молчание, и следствие обязательно должно продолжиться, в отношении отца Георгия точка не может быть поставлена".



"Как себя помню, и помнят наши сограждане, в течение ряда лет вблизи от этого нездорового правления патриархии часто распространялась подобная дезинформация, шантаж, шантаж лично патриарха, что не раз пытались отравить его. Будет очень интересно, если прокуратура проявит интерес к тому, как оказалась Шорена Тетруашвили в патриархии в 1981 году, по какому обвинению, по обвинению в каком убийстве она оказалась здесь, и как добилась такой безграничной власти"- сказал владыко Петр.



По его же словам, большую роль в свержении первого президента страны сыграли силы, "представителем которых является эта госпожа".



"Я давно знаю, что уже давно продолжается шантаж патриарха, спекуляция этой темой. Кому это было нужно, чтобы слух общества, патриарха, и Церкви привык к этой теме. Власть должна более профессионально, более глубоко расследовать эту проблему, поскольку она не начинается этим фактом, и не закончится этим фактом"- заявил митрополит.



По его же словам, "внешние силы это те силы, которые привели эту госпожу в патриархию Грузии, и по сегодняшний день видят в ней самую большую опору за весь постсоветский период… Пока не начнется разоблачение, пока не начнется анализ с 90-х годов, мы не продвинемся вперед".



"Я не исключаю, что отец Георгий повелся на эту провокацию, а также на провокацию сил, являющихся врагами православия и нашей государственности. В действительности враждебных сил. Не исключаю, что отец Георгий по своей молодости стал участником какого-то сценария, и думаю, он нарушит молчание, и нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Но в истории Грузии есть такой интересный факт, что после убийства католикоса-патриарха Кириона в этом убийстве обвинили самого верного ему человека, эпископа Тараса Канделаки. Он говорил, что для спасения души хватит и того, что он стал жертвой этой клеветы"- говорит митрополит.

















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