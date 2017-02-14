От окружения патриарха избавляются - письмо одного из членов Синода

14.02.2017 15:16 От окружения патриарха избавляются, и ведут целенаправленную атаку по всем, кто считается свитой католикоса-патриарха Илии II. Так начинается письмо, полученное агентством "Пирвели-ньюс Грузия" из патриархии от одного из членов Синода. По просьбе владыки, редакция оставляет автора письма анонимным.



В письме детально говорится о том, что происходит в патриархии, и планировалось ли отравление Его Преосвященства.



Протоиерей Георгий Мамаладзе был руководителем Службы управления имущества патриархии. Параллельно он являлся директором медицинского центра Святых Иоакима и Анны. Протоиерей исполнял также обязанности надзирателя в духовной гимназии Батуми имени Андрея Первозванного, а позже вел один из предметов в том же образовательном учреждении. Параллельно он служил в батумской церкви Святой Барбары.



Протоиерей Мамаладзе близкий друг племянника патриарха, митрополита Батуми и Лазети Дмитрия Шиолашвили, и в свое время по его рекомендации перебрался в патриархию. Доверенным лицом в патриаршем окружении является начальник Службы безопасности патриархии, Иосиф Оханашвили, который в прямом смысле этого слова не подпускает к патриарху ни одного владыку без дозволения Илии II. Оханашвили зять владыки Дмитрия, муж внучки брата патриарха.



Как Мамаладзе, так и Оханашвили пользовались большим доверием Дмитрия Шиолашвили. Как известно, патриарх, и его окружение осмысливают будущим патриархом как раз таки митрополита Батуми и Лазети.



В письме член Синода отметил, что избавление от двух значимых фигур из свиты патриарха является делом рук архиепископа, эпископа Бодбского Иакова Якобашвили. Владыка Иаков после кончины патриарха хочет занять его место, и для достижения этой цели с помощью власти начал убирать окружение патриарха и владыки Дмитрия. Несколько митрополитов переметнулись на сторону Иакова Якобашвили, в том числе те, кто ранее поддерживали Дмитрия Шиолашвили. В то же время в письме говорится, что Российская Православная Церковь поддерживает архиепископа Иакова в желании стать патриархом Грузии.



В письме подчеркивается, что существует завещание католикоса-патриарха всея Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Илии II, где будущим патриархом назван его племянник. После кончины католикоса-патриарха высший иеромонах по хиротонии при присутствии большинства членов Синода обязан открыть завещание католикоса-патриарха, и объявить престолонаследника патриарха"- сказано в письме одного из членов Синода "Пирвели ньюс Грузии".



Митрополит Батуми и Лазети Дмитрий Шиолашвили коротко прокомментировал текущие события:



"У нас есть информация об этом факте, ведется следствие, мы всячески доверяем правоохранительным органам, и, безусловно, признаем решение следствия"- заявил "Рустави 2" митрополит Дмитрий Шиолашвили, который сопровождает католикоса патриарха Грузии в Берлине.

Касательно начальника Службы безопасности патриарха, Иосифа Оханашвили, по словам митрополита Батумского и Лазского, он находится в Берлине, и выполняет возложенную на него обязанность.

Напомним, что в результате следственных мероприятий, проведенных сотрудниками прокуратуры Грузии, 10 февраля 2017 года в виде обвиняемого по факту подготовки убийства был задержан протоиерей Георгий Мамаладзе, за преступление, предусмотренное по статье 18-108 УК Грузии.

По заявлению прокуратуры, обвиняемый намеревался посягнуть на жизнь высокого иерарха духовенства.

















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