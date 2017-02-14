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Журналистам ОВГ разрешили посетить патриарха
14.02.2017 20:38
Да благословит вас Господь! Благодарю за то, что вы приехали в Германию. Операция прошла хорошо, - такой комментарий в берлинской клинике сделал Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илья II после того, как был переведен в палату.
На данный момент Святейший чувствует себя хорошо.
По информации Общественного вещателя, право провести съемку в палате патриарха грузинским журналистам дала Специальная служба государственной охраны. На съемку первых после операции кадров Святейшего операторам дали 1 минуту.
По имеющейся информации, Илия II вернется на родину в конце недели.
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