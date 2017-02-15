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Митрополит Батумский и Лазский: В случае подтверждения вины, это можно будет считать трагедией века


15.02.2017   10:56
Митрополит Батумский и Лазский Димитрий (Шиолашвили) прокомментировал факт задержания протоиерея Георгия Мамаладзе.

Митрополит утверждает, что доверяет следствию.

«Выражаю большое сожаление из-за произошедших событий. В случае подтверждения вины, это можно будет считать трагедией века.

Мы ждем завершения следствия, которому выражаем доверие. Мы надеемся, что все участники этого вероломного замысла будут наказаны со всей строгостью, вне зависимости от их статуса. Прошу всех воздержаться от высказывания предположений до завершения следствия», - пишет митрополит Батумский и Лазский Димитрий (Шиолашвили) в социальной сети Facebook.






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