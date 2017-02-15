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Женщины по вызову в доме патриархии №3 - скандальное заявление владыки Петра


15.02.2017   11:41
Митрополит Чкондидский владыко Петре озвучил в передаче "Арчевани" телеканала "Рустави 2" скандальную информацию об имущественном состоянии секретаря-референта патриарха Грузии Шорены Тетруашвили.

"В Грузии Женщина, не владеющая бизнесом и не являющаяся супругой бизнесмена, владеет самым большим недвижимым имуществом, и самая богатая - это Шорена Тетруашвили. Когда начнется изучение, и восстановление справедливости в патриархии Грузии, это станет явью"- заявил владыка Петр.

По его же словам, дом пребывавшего ранее в заключении бывшего высокопоставленного чиновника Сулхана Молашвили был передан патриархии, и на нем была соответствующая надпись, но его использовали по совсем другому назначению:

"Посредством одной из золотых рыбок госпожи Шорены там будто бы занимались сельским хозяйством, а по словам Сулхана, там жили женщины по вызову. После смерти Сулхана после многих попыток его вернули семье"- заявил владыка Петр.

По его словам, возвращению дома семье Сулхана Молашвили мешала Шорена Тетруашвили, патриарх же не был в курсе этого дела.

По заявлению владыки Петра, секретарь патриарха Шорена Тетруашвили влияет на нескольких архиепископов, которые со своей стороны влияют на решение Синода:

«Нескольких членов ее окружения - духовных лиц, хорошо выполняющих ее поручения - Шорена Тетруашвили называет «золотыми рыбками». Это протопресвитер Георгий, хорепископ Теодоре, который больше всего участвует в финансовых вопросах.

Что касается владыки Иакова, это большой патриот. Я думаю, он введен в заблуждение, из-за какого-то личного противостояния вовлечен в интриги этой женщины, невольно является их соучастником. Это мое личное мнение, потому что я знаю о его чуткости и любви к родине и церкви», - заявил митрополит Чкондидский.







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