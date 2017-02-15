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Нануашвили: При задержании Георгия Мамаладзе имели место процессуальные нарушения


15.02.2017   14:07
По решению прокурора, у отца Георгия Мамаладзе ограничена коммуникация с внешним миром, в том числе получение корреспонденции и отправка писем, - об этом заявил народный защитник Грузии Уча Нануашвили в интервью «IPN».

Как отметил омбудсмен, физическое состояние отца Георгия удовлетворительное и в связи с условиями содержания вчера во время встречи он жалоб не высказывал.

Омбудсмен сказал об определенных погрешностях при задержании Георгия Мамаладзе и отметил, что под процессуальными нарушениями подразумевается и то, что во время задержания ему не позволили осуществить телефонный звонок. Народный защитник также считает, что нарушен принцип равенства сторон, что выражается в одностороннем распространении информации по делу.

«Когда прокуратура говорит об обстоятельствах и деталях дела, а с адвоката и самого обвиняемого взята подписка о неразглашении и ограничена возможность говорить о деле, этим, разумеется, нарушено равноправие между сторонами. Также налицо заявления, нарушающие презумпцию невиновности... Со стороны прокурора, лиц, занимающих высокие политические должности и в том числе премьер-министра были заявления, нарушающие презумпцию невиновности», - заявил Уча Нануашвили.

По словам омбудсмена, отец Георгий Мамаладзе при встрече с ним зафиксировал свою позицию, согласно которой, он считает обвинение абсурдным.

«Он был весьма спокоен. Проявляет готовность к борьбе. Говорит, что обязательно продолжит борьбу и ему нужна помощь всех людей, чтобы доказать правду... Говорит, что обвинение абсурдно и вероятно это готовилось против него долгое время», - заявил Уча Нануашвили в интервью «IPN».






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