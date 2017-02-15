«Это меня не касается» - секретарь-референт патриарха о выдвинутых против нее обвинениях

15.02.2017 14:49 Секретарь-референт Патриарха Грузии Шорена Тетруашвили прокомментировала заявление митрополита Чкондидского Петра, который считает, что дело с задержанием протоиерея Г.Мамаладзе, направившего разоблачительное письмо Илие II о коррупции в Патриархии, может быть связано с интригами госпожи Тетруашвили".



«Это меня не касается, он, наверно, говорит о другом человеке.. Это -его проблема», -так ответила Шорена Тетруашвили на многочисленные обвинения высокопоставленного священнослужителя.



Митрополит Чкондидский в интервью телекомпании "Рустави-2" заявил, что уже на протяжении многих лет "серым кардиналом" в Грузинской церкви является секретарь-референт патриарха Шорена Тетруашвили. "Она имеет влияние на Патриарха, и ни один церковный вопрос не решается без ее ведома. Она создала свое окружение из числа высших иерархов Церкви, которых называет "золотыми рыбками". Эта госпожа является владелицей самой большой недвижимости в Грузии", - сказал митрополит. По его словам, Ш.Тетруашвили появилась в Патриархии Грузии еще в начале 1990-х. "Тогда газеты писали, что до прихода в Патриархию она обвинялась в убийстве. Эта госпожа <...> при правлении Эдуарда Шеварднадзе очень укрепила свои позиции в нашей Церкви", - отметил митрополит.















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