Католикос-Патриарх всея Грузии вернется на Родину 20 февраля

16.02.2017 11:37 Предстоятель Грузинской Православной Илия Второй, которого в понедельник прооперировали в Берлине, вернется на родину 20 февраля, сказал руководитель Фонда Патриархии Грузии Лаша Жвания в эфире телекомпании "Рустави 2".



В берлинской клинике Хелиос Берлин-Бух Католикосу-Патриарху Всея Грузии сделали лапароскопию желчного пузыря. "В понедельник Его Святейшество вернется в Грузию. После операции все идет хорошо, поэтому по решению врачей и, разумеется, по желанию Его Святейшества, он вернется в Грузию как можно раньше", — сказал Жвания.















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