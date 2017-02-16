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Католикос-Патриарх всея Грузии вернется на Родину 20 февраля
16.02.2017 11:37
Предстоятель Грузинской Православной Илия Второй, которого в понедельник прооперировали в Берлине, вернется на родину 20 февраля, сказал руководитель Фонда Патриархии Грузии Лаша Жвания в эфире телекомпании "Рустави 2".
В берлинской клинике Хелиос Берлин-Бух Католикосу-Патриарху Всея Грузии сделали лапароскопию желчного пузыря. "В понедельник Его Святейшество вернется в Грузию. После операции все идет хорошо, поэтому по решению врачей и, разумеется, по желанию Его Святейшества, он вернется в Грузию как можно раньше", — сказал Жвания.
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