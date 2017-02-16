Илия Второй сделал первое заявление после операции (+видео)

16.02.2017 23:59 «Я знаю отца Георгия уже давно и ничего кроме хорошего ничего не слышал о нем и не видел»,- об этом заявил Илия Второй в Берлине, где проходит лечение в одной из клиник.



Я знаю отца Георгия уже давно и ничего кроме хорошего ничего не слышал о нем и не видел. Об этом заявил Илия Второй в Берлине, где проходит лечение в одной из клиник.



"Грусть и радость как братья-близнецы ходят вместе. Когда человек в радости, он должен ожидать грусти. Грусть, ты начало радости. Радость, ты начало грусти. Это восточная мудрость. К сожалению, мне пришлось приехать в Германию и мне сделали операцию на желчном пузыре. Операция завершилась хорошо, хорошие результаты и врачи скажут об этом. Хочу также коснуться странной и какой-то ненормальной ситуации, которая связана с отцом Георгием Мамаладзе. Я знаю отца Георгия уже давно и ничего кроме хорошего не слышал и не видел от него", - заявил Илия Второй.



По его же слвоам, Церковь, страна и грузинский народ должны быть единым организмом.



"Наша церковь, страна и грузинский народ и население Грузии всегда были единым, целым организмом и будут в будущем. Никто не сможет разлучить нас и нашу церковь. Я через три дня прибуду в Тбилиси и надеюсь, все успокоится, выяснится и все станет в норму. Да благословит вас и всю Грузию Господь", - сказал патриарх.



















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