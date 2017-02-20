Из-за воспаления легких и проблем с сердцем протоиерей Георгий Мамаладзе остается под интенсивным наблюдением врачей - Адвокат

20.02.2017 12:54 Из-за проблем с сердцем протоиерей Георгий Мамаладзе остается под интенсивным наблюдением врачей, - об этом сообщил адвокат протоиерея Георгий Пацулая.



Как отметил адвокат, на данный момент можно сказать, что состояние здоровья протоиерея стабильно.

«Вчера поздно ночью я был у отца Георгия. Он остается в клинике Чапидзе и лечится. У него левостороннее воспаление легких, он также под интенсивным наблюдением из-за проблем с сердцем, которое его очень серьезно беспокоило раньше, как выясняется», - сообщил Георгий Панцулая.



По его словам, на данный момент со стороны защиты не снято условие о неразглашении и, соответственно, она по-прежнему лишена возможности говорить о деталях дела.

















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