В Ереване прошла презентация документального фильма «Ереван-Батуми. Дорога дружбы»

20.02.2017 15:21 Этот фильм посмотрели в 24 странах мира. Особо популярен он оказался в России, Бельгии, Грузии и Украине и США. 16 февраля на этот раз - в Ереване в кинотеатре «Наири» состоялась презентация документального фильма «Ереван-Батуми. Дорога дружбы». Проект презентации поддержан Европейским фондом «Горизонт» и Центром культурных взаимосвязей «Кавказский дом».



В Тбилиси презентация фильма «Ереван-Батуми. Дорога дружбы» состоялась в Парламенте Грузии.



Фильм снят тбилисской общественной организацией «Агора-Дорджия» при финансовой поддержке мэрии города Батуми. Съёмочную группу поддержал отель «Шератон», Общественное вещание Аджары. Авторами фильма являются руководитель организации «Агора-Джорджия» Виктория Максоева (Грузия), ставшая продюсером, автором сценария и режиссёром фильма и Гарик Абелян (Армения), оператор-постановщик фильма, по инициативе которого он был снят.



На презентации присутствовали представители Посольства Грузии в Армении, супруга посла г-жа Эка Бакрадзе. С приветственной речью на блестящем армянском и грузинском языках выступили советник посла Грузии в Армении Нино Апциаури.



Зрителей приветствовал сотрудник министерства экономики Армении, руководивший Управлением политики развития туризма Армении Мехак Апресян, сообщивший, что съёмочная группа последовательно работает над следующим проектом, целью которого является знакомство грузинского туриста с туристическими возможностями в Алаверди, Ахпат, Седви, Одзун.



Также благодарили создателей фильма экс-консул Армении в Аджаре и персонаж фильма Арам Григорян, руководитель Международного клуба тбилисцев в Ереване Эдуард Едиэлиозов.



Презентацию фильма посетили также экс-министр юстиции Армении, посол Армении в Грузии в 2012-2014гг Ованес Анукян, руководитель национальной палаты языка Серго Ерицян и ректор Армянского туристического института, режиссёры и ереванцы.



Кадры туристической саги повествуют о прекрасном регионе Грузии – Аджаре, где имеются безграничные возможности для комфортного отдыха, где между армянами и грузинами завязываются крепкие дружеские, а иногда и родственные связи. Так, одними из главных героев фильма является Мэринэ Погосян, приехавшая из Армении в Батуми год назад отдыхать и встретившая в Грузии свою любовь в лице Лексо Мжаванадзе. В фильме затрагивается тема любви русского поэта Сергея Есенина и армянкой девушки Шаганэ.

















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