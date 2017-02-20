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Мы думаем изучить вместе с властями эти вопросы, и сделаете вывод - Илья II


20.02.2017   21:08
Мы думаем изучить вместе с властями эти вопросы, и сделаете вывод, - так откликнулся Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илья II на события вокруг патриархии, находясь в Тбилисском аэропорту.

Самолет патриарха приземлился в Тбилиси в 18:12. Прежде, чем покинуть аэропорт, патриарх и его эскорт остановились там, где их ожидали прихожане, духовные лица и медиа. Святейший приветствовал их, благословил и сделал заявление для СМИ.

«Благодаря вашим молитвам я с миром вернулся из Германии после очень тяжелой операции. Хочу поблагодарить за вашу поддержку, за ваши молитвы. Хочу выразить благодарность немецкому народу, властям Германии, профессионалам, которые сделали все, чтобы эта операция завершилась благополучно. Будьте благословенны. Печально то, что тут развились неприятные события. Мы думаем изучить вместе с властями эти вопросы, и сделаете вывод. Я уверен, что все закончится мирно и хорошо. Будьте благословенны. Радости вам», - сказал Святейший прежде, чем покинуть аэропорт. Затем он направился в собор Пресвятой Троицы.






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