World Travel Guide назвал грузинский суп харчо лучшим зимним блюдом

23.02.2017 21:28 Грузинский суп «харчо» вошел в пятерку лучших зимних блюд мира по версии британского интернет-издания The World Travel Guide (WTG).



«Зимой, когда температура воздуха резко падает, наступает время горячего супа, который может согреть не только тело, но и душу в зимние и холодные дни» — так объясняет издание желание составить свой рейтинг вкусных блюд для холодного сезона.



Первое место в рейтинге занял китайский куриный суп с американским женьшенем. На втором месте оказался грузинский суп «харчо» из мяса ягненка и риса.



«Пришло время выделить некоторые наши любимые зимние супы со всего мира… Если вы хотите чего-то душевного после дня, проведенного на лыжах или с лопатой для снега в руках, то харчо является мудрым выбором», — говорится в статье.



В статье отмечается, что харчо в Грузии делают из мяса, риса, нарезанных жаренных грецких орехов, специй шафрана и паприки, а также алычи, которая придает супу приятную кислинку.

Третье место в статье отдается перуанскому супу chupe de camarones из креветок, риса и томата, на четвертом месте оказались сразу два супа — Detox Soup от итальяно-американского шеф-повара Джады Де Лаурентис с курицей, имбирем и луком и суп Доктора Оза с брокколи, шпинатом и сельдереем.



Замыкает список вкуснейших зимних блюд русский рассольник с говяжьим бульоном, рассолом, солеными огурцами, перловкой и говядиной.



The World Travel Guide был создан в 1999 году. Издание на английском, немецком, французском и испанском языках предоставляет подробную информацию о еде, курортах, достопримечательностях, аэропортах из разных стран мира.



"Новости-Грузия"











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