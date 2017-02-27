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Патриарха Грузии обокрали во время лечения в Германии


27.02.2017   11:54
Печать и факсимиле католикос-патриарха Грузии Илии II были украдены из патриархии во время его лечения в Германии. Об этом сообщил теолог Гиоргий Тигинашвили.

По его словам, если бы патриарх скончался во время операции в Германии, в патриархии должны были в срочном порядке объявить престолонаследника.

"Это было бы, конечно, сфальсифицированное завещание патриарха", - подчеркнул Тигинашвили.

Напомним, Илия II отправился в Германию 2 февраля, 13 числа ему провели операцию в Берлине. Тогда же грузинская прокуратура сообщила о задержании в аэропорту Тбилиси по обвинению в подготовке убийства руководителя службы по управлению имуществом патриархии и директора медицинского центра святых Иоакима и Анны Георгия Мамаладзе.






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